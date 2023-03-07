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Конон Иванов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Иван Васильев

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.10.1793

Жена: Екатерина Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Матвей Кононов

Мать ребёнка: Екатерина Илларионова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1805

Сын: Конон Кононов

Мать ребёнка: Екатерина Илларионова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1807

Дочь: Дария (Мария) Кононова

Мать ребёнка: Екатерина Илларионова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1808

Сын: Никита Кононов

Мать ребёнка: Екатерина Илларионова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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