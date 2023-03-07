Конон Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Иван Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
16.10.1793
Жена: Екатерина Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Матвей Кононов
Мать ребёнка: Екатерина Илларионова
Рождение ребёнка
03.03.1805
Сын: Конон Кононов
Мать ребёнка: Екатерина Илларионова
Рождение ребёнка
21.03.1807
Дочь: Дария (Мария) Кононова
Мать ребёнка: Екатерина Илларионова
Рождение ребёнка
26.09.1808
Сын: Никита Кононов
Мать ребёнка: Екатерина Илларионова
Смерть
Неизвестно