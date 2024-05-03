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Прибежище Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прибежище Федор Вакулович

Мать: Прибежище Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прибежище Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Прибежище Лидия

Рождение ребёнка
27.10.1957

Сын: Прибежище Николай Владимирович

Мать ребёнка: Прибежище Лидия

Смерть
Неизвестно

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