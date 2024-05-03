Прибежище Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прибежище Федор Вакулович
Мать: Прибежище Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прибежище Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Прибежище Лидия
Рождение ребёнка
27.10.1957
Сын: Прибежище Николай Владимирович
Мать ребёнка: Прибежище Лидия
Смерть
Неизвестно