Прибежище Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1957
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1957
Отец: Прибежище Владимир Федорович
Мать: Прибежище Лидия
Рождение ребёнка
25.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прибежище Татьяна Михаиловна
Рождение ребёнка
30.10.1986
Дочь: Прибежище Мария Николаевна
Мать ребёнка: Прибежище Татьяна Михаиловна