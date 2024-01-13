Прибежище Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибежище Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1957

Отец: Прибежище Владимир Федорович

Мать: Прибежище Лидия

Рождение ребёнка
25.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прибежище Татьяна Михаиловна

Рождение ребёнка
30.10.1986

Дочь: Прибежище Мария Николаевна

Мать ребёнка: Прибежище Татьяна Михаиловна

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