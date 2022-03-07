Гирфанов Ирек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанов Ирек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1938

Дата смерти

07.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938

Отец: Гирфанов АхмадСагит

Мать: Гирфанова Хадыча Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.2022
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