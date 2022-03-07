Гирфанов Ирек
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1938
Дата смерти07.03.2022
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1938
Отец: Гирфанов АхмадСагит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.2022