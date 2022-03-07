Гирфанова Хадыча Мухамедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанова Хадыча Мухамедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1938

Сын: Гирфанов Ирек

Отец ребёнка: Гирфанов АхмадСагит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирфанов АхмадСагит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирфанов АхмадСагит

Смерть
Неизвестно
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