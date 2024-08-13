Берестнева (Загорская) Васса Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Загорская) Васса Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Загорский Герасим Матвеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761

Сын: Берестнев Аксен Ермилович

Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Берестнев Афанасий Ермилович

Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кузнецова (Берестнева) Анна Ермиловна

Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Берестнев Василий Карасев Ермилович

Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич

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