Берестнева (Загорская) Васса Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Загорский Герасим Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Берестнев Аксен Ермилович
Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Берестнев Афанасий Ермилович
Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кузнецова (Берестнева) Анна Ермиловна
Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Берестнев Василий Карасев Ермилович
Отец ребёнка: Берестнев Ермил Климентьевич