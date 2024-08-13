Кузнецова (Берестнева) Анна Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кузнецов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Кузнецова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Кузнецова) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кузнецов Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич