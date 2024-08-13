Кузнецова (Берестнева) Анна Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Берестнева) Анна Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Берестнев Ермил Климентьевич

Мать: Берестнева (Загорская) Васса Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кузнецов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Кузнецова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Кузнецова) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Кузнецова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кузнецов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

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