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Калеков Федор Ефремович

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Место рождения

Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

19.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.04.1933

Дочь: Дорошенко Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна

Военная служба
1941
Род войск: пехота Воинское звание: стрелок-красноармеец Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Приморский край, Спасский р-н, с. Бусевка Дата призыва: Спасский РВК... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калеков Иван Федорович

Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекова Евдокия Герасимовна

Смерть
19.04.1942
Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д. Вонозеро, севернее, 8 км, Центральная Россия, Россия
Причина смерти: погиб в войну
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