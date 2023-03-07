Калеков Федор Ефремович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти19.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1933
Дочь: Дорошенко Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна
Военная служба
1941
Род войск: пехота Воинское звание: стрелок-красноармеец Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Приморский край, Спасский р-н, с. Бусевка Дата призыва: Спасский РВК... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калекова Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1942
Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д. Вонозеро, севернее, 8 км, Центральная Россия, Россия
Причина смерти: погиб в войну