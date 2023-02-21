Калекова (Зайко) Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зайка Герасим Пантелеевич
Мать: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
24.04.1933
Дочь: Дорошенко Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Калеков Виктор Степанович
Отец ребёнка: Безбородов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Калеков Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Безбородов Степан Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981