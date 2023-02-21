Калекова (Зайко) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекова (Зайко) Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зайка Герасим Пантелеевич

Мать: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
24.04.1933

Дочь: Дорошенко Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Калеков Виктор Степанович

Отец ребёнка: Безбородов Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Калеков Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Безбородов Степан Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Буссевка, Спасский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калеков Иван Федорович

Отец ребёнка: Калеков Федор Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калеков Федор Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородов Степан Кузьмич

Смерть
1981
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