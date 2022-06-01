Каурцев Иван Иванович 1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Каурцев Иван Иванович

Автор
СФ
Фельдман С.

мужской, родился 1863 ст., Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

умер 1889 ст., Сухопечаевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Каурцев Иван Иванович1836 г.р.
Мать
Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Каурцев Иван Иванович

Мать: Каурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна

Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1889 ст.
Сухопечаевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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