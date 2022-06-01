Каурцев Иван Иванович
мужской, родился 1863 ст., Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
умер 1889 ст., Сухопечаевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ОтецКаурцев Иван Иванович1836 г.р.
МатьКаурцева (Шуструйская) Олимпиада Михайловна1840 г.р.
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Место
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Рождение
1863 ст.
Старый Шуструй, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1889 ст.
Сухопечаевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область