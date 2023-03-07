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Комарова (Кузнецова) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кузнецовъ Яковъ

Мать: Кузнецова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1851

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1853

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1856

Сын: Комаровъ Якимъ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Комаровъ Филиппъ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1862

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1865

Сын: Комаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1865

Сын: Комаровъ Федоръ

Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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