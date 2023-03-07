Комарова (Кузнецова) Александра
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кузнецовъ Яковъ
Мать: Кузнецова Екатерина
Бракосочетание
23.01.1849
Муж: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.06.1851
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1853
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.09.1856
Сын: Комаровъ Якимъ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Комаровъ Филиппъ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.08.1862
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1865
Сын: Комаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1865
Сын: Комаровъ Федоръ
Отец ребёнка: Комаровъ Иванъ