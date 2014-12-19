Данилкина (Краинская) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1958
Дата смерти19.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Данилкин Константин Валентинович
Отец ребёнка: Данилкин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1987
Дочь: Брюхина (Данилкина) Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Данилкин Валентин Николаевич
Смерть
19.12.2014