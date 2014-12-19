Данилкина (Краинская) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Краинская) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1958

Дата смерти

19.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Данилкин Константин Валентинович

Отец ребёнка: Данилкин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1987

Дочь: Брюхина (Данилкина) Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Данилкин Валентин Николаевич

Смерть
19.12.2014

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