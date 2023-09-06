Пушкарский Савелий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарский Савелий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Пушкарский Харитон Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Около 1859
Кардаиловка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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