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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Кардаиловки Песковской волости Си (е)някина Николая Михайловича и Наумова Ивана Прохоровича в контрреволюционных выступлениях и саботаже против Показать все
Жалоба № 148 гр. с. Кардаиловки, Песковской волости Бортновского Николая Ивановича на неправильное обложение подоходным налогом. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2120Кардаиловка (Кардайловка), д. каз.при рч. Кардаиле.861868195202
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
917. Кардаиловка (Желповка), деревня бывшая государственная, при речке Кардаиле, дворов 105, жителей 654
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Кардаилова (Желновка, Кардаил).4901селоКардаиловского.142927
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7946Кардаиловкасело51°14'с.ш.42°40'в.д.M-38-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20639416111с Кардаиловкасело