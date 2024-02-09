Здоровец Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.2011
Сын: Здоровец Ярослав Олегович
Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
26.04.2018
Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
28.09.2019
Сын: Здоровец Святослав Олегович
Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
13.09.2023
Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич