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Здоровец Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1990

Отец: Мальченко Александр Анатольевич

Мать: Борисова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Здоровец Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
06.03.2011

Сын: Здоровец Ярослав Олегович

Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
26.04.2018

Сын: Здоровец Давид Олегович

Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
28.09.2019

Сын: Здоровец Святослав Олегович

Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
13.09.2023

Сын: Здоровец Даниил Олегович

Отец ребёнка: Здоровец Олег Юрьевич

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