Здоровец Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.2011
Сын: Здоровец Ярослав Олегович
Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна
Рождение ребёнка
26.04.2018
Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна
Рождение ребёнка
28.09.2019
Сын: Здоровец Святослав Олегович
Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна
Рождение ребёнка
13.09.2023
Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно