Здоровец Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здоровец Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2011

Сын: Здоровец Ярослав Олегович

Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна

Рождение ребёнка
26.04.2018

Сын: Здоровец Давид Олегович

Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна

Рождение ребёнка
28.09.2019

Сын: Здоровец Святослав Олегович

Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна

Рождение ребёнка
13.09.2023

Сын: Здоровец Даниил Олегович

Мать ребёнка: Здоровец Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Здоровец Марина Александровна

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