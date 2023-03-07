(Кузнецова) Аксинья Савельева
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Крючков Иван Силаев
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1771
Сын: Крючков Семён Силаев
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Екатерина Силина
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ефимия Силина
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Екатерина (Савельева)
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно