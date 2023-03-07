(Кузнецова) Аксинья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузнецова) Аксинья Савельева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Крючков Иван Силаев

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1771

Сын: Крючков Семён Силаев

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Екатерина Силина

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ефимия Силина

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Екатерина (Савельева)

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Крючков Емельян Силаев

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кузнецов Емельян Силин

Отец ребёнка: Кузнецов Сила Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Сила Васильев

Смерть
Неизвестно
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