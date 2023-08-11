Дорощук Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорощук Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Дорощук Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна

Рождение ребёнка
1988

Сын: Дорощук Анатолий Валерьевич

Мать ребёнка: Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна

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