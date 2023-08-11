Дорощук Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Сын: Дорощук Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна
Рождение ребёнка
1988
Сын: Дорощук Анатолий Валерьевич
Мать ребёнка: Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна