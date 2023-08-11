Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорощук (Демидович) Лилия Анатольевна

Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Демидович Анатолий Петрович

Мать: не указана

Мать Раиса Ивановна Демидович
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорощук Валерий

Рождение ребёнка
1986

Сын: Дорощук Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Дорощук Валерий

Рождение ребёнка
1988

Сын: Дорощук Анатолий Валерьевич

Отец ребёнка: Дорощук Валерий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.