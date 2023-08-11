Дорощук (Демидович) Лилия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Демидович Анатолий Петрович
Мать: не указана
Мать Раиса Ивановна Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорощук Валерий
Рождение ребёнка
1986
Сын: Дорощук Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Дорощук Валерий
Рождение ребёнка
1988
Сын: Дорощук Анатолий Валерьевич
Отец ребёнка: Дорощук Валерий