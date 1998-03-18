Залевская (Сухаревская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевская (Сухаревская) Елена

Место рождения

Казахстан, СКО Тайыншинский район с. Калиновка

Дата рождения

Около ?.05.1945

Дата смерти

18.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
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Рождение
Около ?.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залевский Эдвард

Рождение ребёнка
11.12.1967

Сын: Залевский Владимир

Отец ребёнка: Залевский Эдвард

Рождение ребёнка
12.05.1970

Дочь: Бахарева (Залевская) Людмила

Отец ребёнка: Залевский Эдвард

Смерть
18.03.1998

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