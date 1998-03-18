Залевская (Сухаревская) Елена
Место рожденияКазахстан, СКО Тайыншинский район с. Калиновка
Дата рожденияОколо ?.05.1945
Дата смерти18.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залевский Эдвард
Рождение ребёнка
11.12.1967
Сын: Залевский Владимир
Отец ребёнка: Залевский Эдвард
Рождение ребёнка
12.05.1970
Дочь: Бахарева (Залевская) Людмила
Отец ребёнка: Залевский Эдвард
Смерть
18.03.1998