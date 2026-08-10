Лампси МИХАИЛ ХАРЛАМПИЕВИЧ
мужской, родился 1840
умер 1899
Супруги
(Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА1852 г.р.
Дети
Лампси ИВАН МИХАЙЛОВИЧ1871 г.р.
Лампси НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: (Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1873
Сын: Лампси НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: (Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Смерть
1899