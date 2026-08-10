Лампси МИХАИЛ ХАРЛАМПИЕВИЧ 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Лампси МИХАИЛ ХАРЛАМПИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1840

умер 1899

Супруги
(Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА1852 г.р.
Дети
Лампси ИВАН МИХАЙЛОВИЧ1871 г.р.
Лампси НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Жена: (Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лампси ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1873

Сын: Лампси НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Айвазовская) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Смерть
1899

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