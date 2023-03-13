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Кофейниковъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кофейниковъ Василій

Мать: Кофейникова Дарія

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кофейниковъ Алексѣй

Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія

Бракосочетание
08.07.1892

Жена: Кофейникова Гликерія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Кофейниковъ Максимъ

Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1895

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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