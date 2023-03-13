Кофейниковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кофейниковъ Василій
Мать: Кофейникова Дарія
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кофейниковъ Алексѣй
Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія
Бракосочетание
08.07.1892
Жена: Кофейникова Гликерія
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Кофейниковъ Максимъ
Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1895
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Кофейникова Гликерія