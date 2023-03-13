Кофейникова (Ковригина) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Ковригина) Гликерія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ковригинъ Виссаріонъ

Мать: Ковригина Ксенія

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кофейниковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ

Бракосочетание
08.07.1892

Муж: Кофейниковъ Степанъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1893

Сын: Кофейниковъ Максимъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1895

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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