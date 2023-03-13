Кофейникова (Ковригина) Гликерія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ковригинъ Виссаріонъ
Мать: Ковригина Ксенія
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кофейниковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ
Бракосочетание
08.07.1892
Муж: Кофейниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
06.08.1893
Сын: Кофейниковъ Максимъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1895
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Кофейниковъ Степанъ