Майкапар Михаил Абрамович
Место рождения
Дата рождения13.09.1879
Дата смерти1954
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1879
Упоминание
Неизвестно
Караимское генеалогическое дерево
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | Старшая дочь, Сара, вышла замуж за караима Абрама Майкапара, они жили в Риге,... Показать все
Смерть
1954
Германия