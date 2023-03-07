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Захаров Игнатий Трофимович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.01.1813 ст.

Дата смерти

01.04.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1813 ст.

Отец: Захаров Трофим Захарович

Мать: Захарова Фёкла Яковлевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1832 ст.

Дочь: Захарова Марья Игнатьевна

Мать ребёнка: Захарова Матрона Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1834 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Игнатьевич

Мать ребёнка: Захарова Матрона Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Матрона Евфимиевна

Смерть
01.04.1882 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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