Захаров Игнатий Трофимович
Место рождения
Дата рождения19.01.1813 ст.
Дата смерти01.04.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1813 ст.
Отец: Захаров Трофим Захарович
Мать: Захарова Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1832 ст.
Дочь: Захарова Марья Игнатьевна
Мать ребёнка: Захарова Матрона Евфимиевна
Рождение ребёнка
17.02.1834 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Игнатьевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона Евфимиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1882 ст.