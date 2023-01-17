Захарова (Иродионова) Матрона Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Иродионова) Матрона Евфимиевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1832 ст.

Дочь: Захарова Марья Игнатьевна

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1834 ст.

Сын: Захаров Иоанн (Иван) Игнатьевич

Отец ребёнка: Захаров Игнатий Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Игнатий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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