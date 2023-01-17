Захарова (Иродионова) Матрона Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1832 ст.
Дочь: Захарова Марья Игнатьевна
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Трофимович
Рождение ребёнка
17.02.1834 ст.
Сын: Захаров Иоанн (Иван) Игнатьевич
Отец ребёнка: Захаров Игнатий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно