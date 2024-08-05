Гавриил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Осип (Иосиф) Прокофьевич
Мать: Анна Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Марья Давыдовна
Смерть
1793