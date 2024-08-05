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Гавриил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Осип (Иосиф) Прокофьевич

Мать: Анна Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Давыдовна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Марья Давыдовна

Смерть
1793

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