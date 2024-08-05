Марья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Осипович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Осипович
Смерть
После 1804