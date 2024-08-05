Марья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Осипович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Осипович

Смерть
После 1804

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