Бочкарев Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Василий Григорьевич

Бочкарев Василий Григорьевич

Место рождения

Никольская Осинская слобода Казанского уезда

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Бочкарев Григорий Григорьевич

Мать: не указана

год примерный
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Бочкарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
В РС 1719 года - 80 лет. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, Ф... Показать все
Упоминание
1646
Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Деревня Тишкова А в ней дворы (л. 913) [к]рестьянские: 9. (в) Гришка Григорьев сын Бочкарев прозвище Тренька з детьми с Васкою, да с Сенькою, да с Митькою. Перепись Т. Ф. Бутурлина Казанского уезда 16... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Бочкарев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
год примерный.
Рождение ребёнка
Около 1656

Сын: Бочкарев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Бочкарев Анисим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
год примерный
Упоминание
1678
Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Деревня Тишкова 2. (в) Васка Гаврилов? (Григорьев) <Бочкарев>. У него дети: Ивашко, да Ивашко ж, Ондрюшка, Онашка. У Ивашка сын Иютка году. У Ондрюшки сын Ивашко дву лет. Перепись М. С. Супонева Арско... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.