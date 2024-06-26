Бочкарев Василий Григорьевич
Место рожденияНикольская Осинская слобода Казанского уезда
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Бочкарев Григорий Григорьевич
Мать: не указана
год примерный
Рождение ребёнка
Около 1639
Мать ребёнка: не указана
В РС 1719 года - 80 лет. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, Ф... Показать все
Упоминание
1646
Деревня Тишкова А в ней дворы (л. 913) [к]рестьянские: 9. (в) Гришка Григорьев сын Бочкарев прозвище Тренька з детьми с Васкою, да с Сенькою, да с Митькою. Перепись Т. Ф. Бутурлина Казанского уезда 16... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1649
Мать ребёнка: не указана
год примерный.
Рождение ребёнка
Около 1656
Сын: Бочкарев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Сын: Бочкарев Анисим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
год примерный
Упоминание
1678
Деревня Тишкова 2. (в) Васка Гаврилов? (Григорьев) <Бочкарев>. У него дети: Ивашко, да Ивашко ж, Ондрюшка, Онашка. У Ивашка сын Иютка году. У Ондрюшки сын Ивашко дву лет. Перепись М. С. Супонева Арско... Показать все
Смерть
Неизвестно