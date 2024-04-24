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Бочкарев Иван Васильевич

Место рождения

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: Бочкарев Василий Григорьевич

Мать: не указана

Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
год примерный.
Упоминание
1678
Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Деревня Тишкова 2. (в) Васка Гаврилов <Бочкарев>. У него дети: Ивашко, да Ивашко ж, Ондрюшка, Онашка. У Ивашка сын Иютка году. У Ондрюшки сын Ивашко дву лет. Перепись М. С. Супонева Арской дороги Каза... Показать все
Упоминание
1701
Тишкова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Деревни Тишковы 9.(в) Ивашко Васильев сын Бочкарев. У него детей: Гришка шес[нат]цати, Сенька осми, Ивашко трех годов. Сказал: великого государя тягла платит сошного стрелецкого хлеба полосмины с полу... Показать все
Смерть
Неизвестно

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