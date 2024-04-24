Бочкарев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: Бочкарев Василий Григорьевич
Мать: не указана
год примерный.
Упоминание
1678
Деревня Тишкова 2. (в) Васка Гаврилов <Бочкарев>. У него дети: Ивашко, да Ивашко ж, Ондрюшка, Онашка. У Ивашка сын Иютка году. У Ондрюшки сын Ивашко дву лет. Перепись М. С. Супонева Арской дороги Каза... Показать все
Упоминание
1701
Деревни Тишковы 9.(в) Ивашко Васильев сын Бочкарев. У него детей: Гришка шес[нат]цати, Сенька осми, Ивашко трех годов. Сказал: великого государя тягла платит сошного стрелецкого хлеба полосмины с полу... Показать все
Смерть
Неизвестно