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Викторов Иван Степанович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1870

Отец: Викторов Степан Яковлевич

Мать: Викторова Прасковья Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1890

Жена: Викторова Марфа Маслова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Коновалова Елизавета Викторова

Мать ребёнка: Викторова Марфа Маслова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Викторов Вов Федор Иванович

Мать ребёнка: Викторова Марфа Маслова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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