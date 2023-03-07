Викторов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения24.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1870
Бракосочетание
29.10.1890
Жена: Викторова Марфа Маслова
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Коновалова Елизавета Викторова
Мать ребёнка: Викторова Марфа Маслова
Рождение ребёнка
15.02.1908
Сын: Викторов Вов Федор Иванович
Мать ребёнка: Викторова Марфа Маслова
Смерть
Неизвестно