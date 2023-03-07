Викторова Марфа Маслова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикторова Марфа Маслова

Викторова Марфа Маслова

avatar

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Маслов Василий Григорьевич

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1890

Муж: Викторов Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Коновалова Елизавета Викторова

Отец ребёнка: Викторов Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Викторов Вов Федор Иванович

Отец ребёнка: Викторов Иван Степанович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close