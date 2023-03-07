Викторова Марфа Маслова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Маслов Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1890
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Коновалова Елизавета Викторова
Отец ребёнка: Викторов Иван Степанович
Рождение ребёнка
15.02.1908
Сын: Викторов Вов Федор Иванович
Отец ребёнка: Викторов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно