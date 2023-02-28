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Викторов Степан Яковлевич

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

16.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1870

Сын: Викторов Иван Степанович

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1875

Дочь: Суркова Феодосия Викторова

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Широва Мария Викторова

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1886

Сын: Викторов Василий Степанович

Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.01.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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