Викторов Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти16.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1870
Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1875
Дочь: Суркова Феодосия Викторова
Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Широва Мария Викторова
Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1886
Сын: Викторов Василий Степанович
Мать ребёнка: Викторова Прасковья Васильевна
Смерть
16.01.1900