Леденцова (Каменщикова) Аграфена Семёновна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти11.06.1848 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Каменщиков Семён Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1791 ст.
Сын: Леденцов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Осикина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Леденцова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Леденцова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1809 ст.
Сын: Леденцов Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леденцов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1848 ст.