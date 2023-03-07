Леденцова (Каменщикова) Аграфена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова (Каменщикова) Аграфена Семёновна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

11.06.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Каменщиков Семён Ильич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1791 ст.

Сын: Леденцов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Осикина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Леденцова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Леденцова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Леденцов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1809 ст.

Сын: Леденцов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Леденцов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Леденцов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Алексей Иванович

Смерть
11.06.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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