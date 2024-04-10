Власова (Фарышев) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989
Отец: Фарышев Андрей
Мать: Фарышева (Куклина) Ольга
Рождение ребёнка
12.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.09.2014
Муж: Власов Роман
Рождение ребёнка
30.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Роман