Власова (Фарышев) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Фарышев) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989

Отец: Фарышев Андрей

Мать: Фарышева (Куклина) Ольга

Рождение ребёнка
12.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
19.09.2014

Муж: Власов Роман

Рождение ребёнка
30.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Роман

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