Фарышев Андрей
Место рожденияРоссия,г. Новосибирск
Дата рождения20.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1965
Отец: Фарышев Михаил
Бракосочетание
11.03.1988
Жена: Фарышева (Куклина) Ольга
Рождение ребёнка
08.06.1988
Сын: Фарышев Владимир
Мать ребёнка: Фарышева (Куклина) Ольга
Рождение ребёнка
03.12.1989
Дочь: Власова (Фарышев) Екатерина
Мать ребёнка: Фарышева (Куклина) Ольга