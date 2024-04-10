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Фарышев Андрей

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Место рождения

Россия,г. Новосибирск

Дата рождения

20.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1965

Отец: Фарышев Михаил

Мать: Фарышева (Рудакова) Валентина

Бракосочетание
11.03.1988

Жена: Фарышева (Куклина) Ольга

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Фарышев Владимир

Мать ребёнка: Фарышева (Куклина) Ольга

Рождение ребёнка
03.12.1989

Дочь: Власова (Фарышев) Екатерина

Мать ребёнка: Фарышева (Куклина) Ольга

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