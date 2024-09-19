Спиридонов Сергей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1816 ст.
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
23.09.1816 ст.
дата крещения - 25.09.1816 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Федор Иванович и крестьянская дочь девка Татьяна Спи... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 14 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
Между 1834 и 1836
Сведения о браке предположительные.
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 20 лет, жена - Анна Евтиховна, 23 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Сын: Спиридонов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анна Евтиховна / Евтихиевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 24 года, жена - Анна Евтиховна, 27 лет 24 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 29 лет, жена - Анна Евтиховна, 32 года 23 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Спиридонов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анна Евтиховна / Евтихиевна
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 34 года, жена - Анна Евтиховна, 36 лет 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тарасова (Спиридонова) Анастасья / Настасья Сергеевна
Мать ребёнка: Спиридонова Анна Евтиховна / Евтихиевна
Родственная связь предположительная
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 38 лет, жена - Анна Евтиховна, 40 лет 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 43 года, фамилия - Спиридонов, жена - Анна Евтиховна, 45 лет 6 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год ... Показать все
Смена фамилии
1860
В ИР 1860 фамилия - Спиридонов
Поручитель
30.10.1860 ст.
Романово, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Праскевы Прокопьевны [Спиридоновой]
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 45 лет, фамилия - Спиридонов, жена - Анна Евтихьевна, 47 лет 6 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 52 3 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные ро... Показать все
Восприемник
09.02.1872 ст.
Восприемник у Спиридонова Федора Кузьмича
Смерть
После 1872