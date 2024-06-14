Спиридонов Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 1 год 24 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные вед... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 6 23 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведо... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 11 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 16 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты докум... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 21 6 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты докумен... Показать все
Восприемник
23.08.1860 ст.
Восприемник у Акинфиевой Натальи Яковлевны
Бракосочетание
06.11.1860 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Яков Иванович [Акинфиев] и Прокопий Спиридонович [Спиридонов], по невесте: деревни Подвязье кр. Дмитрий Павлович и деревни Павловской... Показать все
Смерть
После 1860
нет в ИР 1863