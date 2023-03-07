Щербакова (Самохина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Самохинъ Макей
Мать: Самохина Агрофена
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Щербаковъ Никита
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щербаковъ Филимонъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Московцева Прасковья
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Назарова Настасья
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щербаковъ Захаръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Евсей