Щербакова (Самохина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Самохина) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Самохинъ Макей

Мать: Самохина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Щербаковъ Никита

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щербаковъ Филимонъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Московцева Прасковья

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Назарова Настасья

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Щербаковъ Захаръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Евсей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Евсей

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