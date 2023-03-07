Митюрин (однодворец) Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
14.?.1864
Рождение ребёнка
16.05.1867
Сын: Митюрин (однодворец) Федот Романович
Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1880
Сын: Митюрин (однодворец) Петр Романович
Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Иванова Мария Митюрина
Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина
Смерть
Неизвестно