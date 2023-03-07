Митюрин (однодворец) Роман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюрин (однодворец) Роман Григорьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Митюрин (однодворец) Григорий Родионович

Мать: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.?.1864

Жена: Митюрина Матрена Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1867

Сын: Митюрин (однодворец) Федот Романович

Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Митюрин (однодворец) Петр Романович

Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Иванова Мария Митюрина

Мать ребёнка: Митюрина Матрена Кораблина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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