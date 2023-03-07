Митюрин (однодворец) Григорий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюрин (однодворец) Григорий Родионович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Митюрин (однодворец) Родион Сергеевич

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Митюрин (однодворец) Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Митюрин (однодворец) Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Митюрин (однодворец) Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Митюрин (однодворец) Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Митюрин (однодворец) Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюрина Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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