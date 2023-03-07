Митюрин (однодворец) Григорий Родионович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Митюрин (однодворец) Родион Сергеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Митюрин (однодворец) Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1835
Сын: Митюрин (однодворец) Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1837
Сын: Митюрин (однодворец) Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Митюрин (однодворец) Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Митюрин (однодворец) Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Митюрина Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно