Феоктистова (Батурина) Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1897
Дата смерти09.07.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897
Отец: Батурин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1925
Сын: Феоктистиов Леонид Иванович
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1927
Дочь: Феоктистова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1928
Дочь: Панина (Феоктистова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1941
Сын: Феоктистов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович
Смерть
09.07.1990