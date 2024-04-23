Феоктистова (Батурина) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова (Батурина) Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1897

Дата смерти

09.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897

Отец: Батурин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: Ольшанская (Феоктистова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович

Маргуша, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1925

Сын: Феоктистиов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.03.1927

Дочь: Феоктистова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович

Маргуша, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1928

Дочь: Панина (Феоктистова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович

Маргуша, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1941

Сын: Феоктистов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Михайлович

Маргуша, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.07.1990

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