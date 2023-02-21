Васильева Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1974

Отец: Васильев Анатолий Иванович

Мать: Васильева Екатерина Петровна

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