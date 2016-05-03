Васильева (Чепель) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1956
Отец: Чепель Петр Лукич
Рождение ребёнка
16.11.1974
Дочь: Васильева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1975
Дочь: Карпова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно