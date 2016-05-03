Васильева (Чепель) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Чепель) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1956

Отец: Чепель Петр Лукич

Мать: Сасина Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
16.11.1974

Дочь: Васильева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1975

Дочь: Карпова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Анатолий Иванович

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