Яблоков Лев Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1937
Дата смерти22.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1983
Дочь: Карпачева Анастасия Львовна
Мать ребёнка: Яблокова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблокова Лидия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
22.02.2019