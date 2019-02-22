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Яблоков Лев Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1937

Дата смерти

22.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1983

Дочь: Карпачева Анастасия Львовна

Мать ребёнка: Яблокова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблокова Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
22.02.2019
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