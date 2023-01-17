Карпачева (Яблокова) Анастасия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983
Рождение ребёнка
22.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпачев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
02.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпачев Владимир Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно