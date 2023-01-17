Карпачева (Яблокова) Анастасия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачева (Яблокова) Анастасия Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1983

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1983

Отец: Яблоков Лев Константинович

Мать: Яблокова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпачев Владимир Викторович

Рождение ребёнка
02.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпачев Владимир Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпачев Владимир Викторович

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