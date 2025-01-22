Бобров Сергей
мужской, родился 25.09.1879, Чертоусы, Доминиковская волость, Невельский уезд
умер Около 1935, имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
ОтецБобров ВасилийНеизвестно г.р.
МатьБоброва Ксения НикитинаНеизвестно г.р.
Супруги
Боброва (Пирожонок) Марфа24.03.1889 г.р.
Дети
Бобров Александр1912 г.р.
(Боброва) ЕвдокияОколо 1918 г.р.Показать еще 3
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Рождение
25.09.1879
Отец: Бобров Василий
Мать: Боброва Ксения Никитина
Чертоусы, Доминиковская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1910
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бобров Александр
Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Боброва) Евдокия
Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Боброва) Александра
Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа
Рождение ребёнка
13.10.1924
Дочь: Веженкова Анна
Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа
Рождение ребёнка
29.05.1929
Сын: Бобров Владимир
Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа
Смерть
Около 1935
Похороны
Неизвестно