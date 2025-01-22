Бобров Сергей 25.09.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобров Сергей

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 25.09.1879, Чертоусы, Доминиковская волость, Невельский уезд

умер Около 1935, имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Отец
Бобров ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Боброва Ксения НикитинаНеизвестно г.р.
Супруги
Боброва (Пирожонок) Марфа24.03.1889 г.р.
Дети
Бобров Александр1912 г.р.
(Боброва) ЕвдокияОколо 1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1879

Отец: Бобров Василий

Мать: Боброва Ксения Никитина

Чертоусы, Доминиковская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
24.01.1910

Жена: Боброва (Пирожонок) Марфа

имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бобров Александр

Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Боброва) Евдокия

Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Боброва) Александра

Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа

Рождение ребёнка
13.10.1924

Дочь: Веженкова Анна

Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа

Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Бобров Владимир

Мать ребёнка: Боброва (Пирожонок) Марфа

Смерть
Около 1935
имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Причина смерти: Медицинская проблема

Похороны
Неизвестно
имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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