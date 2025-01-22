Боброва (Пирожонок) Марфа 24.03.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Боброва (Пирожонок) Марфа

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 24.03.1889, Кирилы, Lauderu pagasts, Ludzas novads

умерла 20.10.1981

Отец
Пирожонок ПрокофийОколо 1865 г.р.
Мать
Пирожонок СофьяОколо 1867 г.р.
Супруги
Бобров Сергей25.09.1879 г.р.
ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Бобров Александр1912 г.р.
(Боброва) ЕвдокияОколо 1918 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1889

Отец: Пирожонок Прокофий

Мать: Пирожонок Софья

Кирилы, Lauderu pagasts, Ludzas novads

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Крещение
25.03.1889
село Ляудери, Истрская Волость, Люцинский уезд, Витебская губерния

Восприемники: деревни Кириллы крестьяне Евгений Иванов и Феодосья Михайлова

Бракосочетание
24.01.1910

Муж: Бобров Сергей

имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бобров Александр

Отец ребёнка: Бобров Сергей

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Боброва) Евдокия

Отец ребёнка: Бобров Сергей

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Боброва) Александра

Отец ребёнка: Бобров Сергей

Рождение ребёнка
13.10.1924

Дочь: Веженкова Анна

Отец ребёнка: Бобров Сергей

Рождение ребёнка
29.05.1929

Сын: Бобров Владимир

Отец ребёнка: Бобров Сергей

Рождение ребёнка
?.06.1932

Дочь: Иванова (Боброва) Тамара

Отец ребёнка: Яков

имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
20.10.1981

Похороны
Неизвестно
имени Морозова, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.