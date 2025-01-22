Боброва (Пирожонок) Марфа
женский, родилась 24.03.1889, Кирилы, Lauderu pagasts, Ludzas novads
умерла 20.10.1981
ОтецПирожонок ПрокофийОколо 1865 г.р.
МатьПирожонок СофьяОколо 1867 г.р.
Супруги
Бобров Сергей25.09.1879 г.р.
ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Бобров Александр1912 г.р.
(Боброва) ЕвдокияОколо 1918 г.р.Показать еще 4
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Рождение
24.03.1889
Отец: Пирожонок Прокофий
Мать: Пирожонок Софья
Кирилы, Lauderu pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков
Крещение
25.03.1889
село Ляудери, Истрская Волость, Люцинский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
24.01.1910
Муж: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бобров Александр
Отец ребёнка: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Боброва) Евдокия
Отец ребёнка: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Боброва) Александра
Отец ребёнка: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
13.10.1924
Дочь: Веженкова Анна
Отец ребёнка: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
29.05.1929
Сын: Бобров Владимир
Отец ребёнка: Бобров Сергей
Рождение ребёнка
?.06.1932
Дочь: Иванова (Боброва) Тамара
Отец ребёнка: Яков
Смерть
20.10.1981
Похороны
Неизвестно