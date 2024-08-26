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Коршунов Назар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Коршунов Иван Калинникович

Мать: Коршунова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршунова Агафья

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коршунов Яков Назарович

Мать ребёнка: Коршунова Агафья

Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коршунова Неонила

Мать ребёнка: Коршунова Агафья

Рождение ребёнка
1709

Сын: Коршунов Филипп Назарович

Мать ребёнка: Коршунова Агафья

Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно

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