Коршунов Назар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Коршунов Иван Калинникович
Мать: Коршунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршунова Агафья
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Коршунова Агафья
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коршунова Неонила
Мать ребёнка: Коршунова Агафья
Рождение ребёнка
1709
Сын: Коршунов Филипп Назарович
Мать ребёнка: Коршунова Агафья
Смерть
Неизвестно