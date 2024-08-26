Коршунова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Коршунова Неонила
Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Коршунов Филипп Назарович
Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович
Смерть
Неизвестно