Коршунова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Назар Иванович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Коршунов Яков Назарович

Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович

Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Коршунова Неонила

Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Коршунов Филипп Назарович

Отец ребёнка: Коршунов Назар Иванович

Смолинская, Малочаусовская волость, Курганский уезд
Смерть
Неизвестно

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